Aydın'da Eskrim Müsabakaları Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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Spor

Aydın'da Eskrim Müsabakaları Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu

Aydın\'da Eskrim Müsabakaları Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu

Aydın'da düzenlenen eskrim il birinciliğinde genç sporcular kıyasıya mücadele etti. Şampiyonlar belli oldu.

14.02.2025 12:42
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Aydın'da gerçekleştirilen ve kıyasıya mücadelelere sahne olan eskrim müsabakalarında il birincileri belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Eskrim Yıldızlar ve Küçükler Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu. Aydın Lisesi Spor Salonu'nda kıyasıya mücadele eden genç sporcular, madalya için ter dökerken, izleyicilere de nefes kesen anlar yaşattı. Azim, hırs ve stratejinin ön planda olduğu müsabakalarda, minik kılıç ustaları rakiplerine üstünlük sağlamak için tüm yeteneklerini sergiledi. Kendi yaş kategorilerinde en iyisi olmak için ter döken eskrimciler, üstün performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen madalya töreni ile şampiyon sporcular ödüllerine kavuştu. İl birinciliğini kazanan sporcular, bölge turnuvasında Aydın'ı temsil etme hakkı kazandı.

Eskrim Epe Küçükler Kızlara Kategorisi'nde Huriye Ok, Eskrim Epe Küçükler Erkekler Kategorisi'nde Aliberk Göktuğ Ağustos, Eskrim Epe Yıldızlar Kızlar Kategorisi'nde Aysima Gökçe Ağustos il birincisi oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada "Eskrim, hem fiziksel çeviklik hem de zihinsel strateji gerektiren özel bir branş. Genç sporcularımızın mücadele azmini görmek ve onların gelişimine katkı sağlamak bizim için büyük bir gurur. Aydın'da eskrime olan ilginin artarak devam ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor. İl birinciliğini kazanan sporcularımıza bölge turnuvasında başarılar diliyor, onların Aydın'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'da Eskrim Müsabakaları Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

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