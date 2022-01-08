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Aydın'da Gençler Dart Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Aydın'da Gençler Dart Turnuvası sona erdi

08.01.2022 08:32
Aydın'da Gençler Dart Turnuvası sona erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Okullar Arası Gençler Dart İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Okullar Arası Gençler Dart İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okullar Arası Dart Turnuvası'nda genç erkekler ve kızlarda Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi Şampiyon oldu.

Aydın il genelinde düzenlenen ve İncirliova Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda sporcular oklarını en yüksek sayıya atmak için birbirleriyle yarıştı. Gençler erkek ve kız kategorilerinde yarışan sporcular kıyasıya mücadele etti. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda genç erkekler ve kızlar kategorilerinde Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi Şampiyon oldu. Turnuva sonunda takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren takımları tebrik etti. - AYDIN

Aydın'da Gençler Dart Turnuvası sona erdi
Aydın'da Gençler Dart Turnuvası sona erdi
Aydın'da Gençler Dart Turnuvası sona erdi

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gençlik, okullar, Fırat, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'da Gençler Dart Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aydın'da Gençler Dart Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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