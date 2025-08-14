Aydın\'da Özel Gençler İçin \'Mutlu Çarşamba\' Projesi

Aydın'da özel gençlerin gelişimine destek olunması amacıyla yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özel bireylere yönelik antrenman çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi, Aydın'da da yoğun katılımla devam ediyor. Aydın genelindeki özel gençlerin ve çocukların gelişimine destek olmak amacıyla yürütülen projede, Aydınlı özel çocuklar tenis, badminton, hemsball, yüzme gibi birçok spor branşında aldıkları eğitim ile doyasıya eğleniyor. Proje çerçevesinde sosyal medya üzerinden fotoğrafları paylaşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise "Mutlu Çarşamba projesi kapsamında özel sporcularımızla bir araya geldik. Sporun birleştirici gücüyle keyifli ve enerjik anlar yaşadık" notuyla herkesi spora davet etti. İl Müdürlüğü'nün dikkat çeken paylaşımı ise birçok kişinin beğenisini topladı. - AYDIN