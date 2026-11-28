Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de yer alan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adnan Menderes Stadyumu'nun alanına inşa edilecek 6 bin kişilik yeni stadyumda çalışmalar devam ederken, Vali Dr. Osman Varol bölgede incelemelerde bulundu.

Aydın'ın spor alanındaki simge yerlerinden biri olan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu'nun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından yeni stadyum için başlatılan çalışmalar sürüyor. Sözleşme bedeli 202 milyon TL olan yeni stadyumun en kısa sürede tamamlanması beklenirken, stadyumda sona yaklaşıldı.

Stadyumun doğal çim sahası, ileri altyapı sistemleri, tartan pisti, saha aydınlatmaları, su deposu ve yenilenmiş deplasman alanlarıyla modern bir spor kompleksine dönüşmesi beklenirken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol da bölgeye gidip incelemelerde bulundu. Vali Varol, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ile birlikte stadyumu gezdi; yetkililerden bilgi alarak sürece ilişkin değerlendirmeler yaptı. Aydın Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Valimiz Dr. Osman Varol, yapımı süren Aydın Şehir Stadyumu şantiyesinde incelemelerde bulunarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'den, kentin spor altyapısına güç katacak tesisteki son durum ve önümüzdeki süreç hakkında bilgi aldı" ifadeleri yer aldı.

Stadyumda neler olacak

Stadyumda iki katlı doğu tribünü içinde protokol tribünü, basın tribünü, seyir locaları, hakem ve soyunma odaları, sağlık ve ilk yardım odası, doping kontrol odaları, temsilci ve antrenör odaları, canlı yayın kamera platformları, mescit ve geniş fuaye alanları yer alacak. Tesiste ayrıca 6 kulvarlı atletizm pisti, misafir ve ev sahibi takımlar için 2 adet soyunma odası, 18 adet loca, ilk yardım odası, bay ve bayan hakemler için 2 adet soyunma odası, akreditasyon odası, 2 adet rezerv oda, basın çalışma odası, doping odası, sağlık odası, teshin merkezi, TV ve radyo anlatım odaları, gözlemci odası, şok havuzu, resepsiyon salonu, 3 adet antreman salonu ile bu birimlere ait duş ve tuvaletler bulunacak.