Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle çocuklar yıl boyu yüzme öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle çocuklar yıl boyu yüzme öğreniyor

Aydın\'da \'Yüzme Bilmeyen Kalmasın\' projesiyle çocuklar yıl boyu yüzme öğreniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında çocuklara yönelik yüzme eğitimleri yıl boyunca aralıksız devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlerle çocukların suya alışması ve temel yüzme becerilerini kazanması hedeflenirken, kayıtlar e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında çocuklara yönelik yüzme eğitimleri yıl boyunca aralıksız devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında minikler yüzme eğitimleriyle suyla buluşturuluyor. Çocukların yüzme öğrenmelerini ve su içerisindeki becerilerini geliştirmelerini amaçlayan proje çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimler, yıl boyunca aralıksız sürdürülüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda çocukların yüzme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanırken, aynı zamanda suya alışmaları ve temel yüzme becerilerini kazanmaları hedefleniyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yüzme öğrenmek isteyen çocukları projeye katılmaya davet ederken, eğitimlere kayıt olmak isteyenlerin başvurularını e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirebileceğini belirtti. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi ile daha fazla çocuğun yüzme öğrenmesi ve güvenli bir şekilde suyla buluşması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

E-Devlet, Gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle çocuklar yıl boyu yüzme öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi
Motorine tarihi zam Litre fiyatı 90 lirayı aştı Motorine tarihi zam! Litre fiyatı 90 lirayı aştı
Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme ABB’den ihale alan 36 şirkete soruşturma Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma
Kan donduran aile faciası Oğlunu odun için öldürdü Kan donduran aile faciası! Oğlunu odun için öldürdü
Paşinyan’dan garip hareketler Paşinyan'dan garip hareketler

14:51
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
14:49
Düğündeki görüntü olay olmuştu “Sevemedim bu çocuğu“ paylaşımı geldi
Düğündeki görüntü olay olmuştu! "Sevemedim bu çocuğu" paylaşımı geldi
14:47
Tatilden cenazesi geldi Yaptığı son hareket oldu
Tatilden cenazesi geldi! Yaptığı son hareket oldu
14:34
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
14:27
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
13:56
Otel odasından operasyonla alındı Şimdi hesap zamanı
Otel odasından operasyonla alındı! Şimdi hesap zamanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 15:22:54. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle çocuklar yıl boyu yüzme öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement