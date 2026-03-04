Aydın\'da Yüzme Eğitimleri Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimler devam ederken, minikler de hem yüzme öğreniyor hem de sporla buluşuyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Aydın genelindeki yüzme havuzlarında eğitimlerine devam eden minikler de bir yandan yüzme öğreniyor, bir yandan da sporla buluşuyor.

Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında iki aylık ücretsiz eğitimlerini tamamlayan çocuklar, ardından sertifikalarını alırken, Ocak ve Şubat ayı içerisinde toplamda 200 çocuk eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Mart ayı itibari ile iki ay sürecek olan yeni kurslar da başlarken, çocuklar uzman antrenörler tarafından eğitimlerine devam ediyor. - AYDIN