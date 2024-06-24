Aydın'da Yüzme Havuzu Bakım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Aydın'da Yüzme Havuzu Bakım Çalışmaları Tamamlandı

Aydın\'da Yüzme Havuzu Bakım Çalışmaları Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde bulunan yüzme havuzunun bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Havuz, Temmuz ayında hizmete açılacak ve modern standartlara uygun hale getirilerek spor faaliyetleri ve sosyal etkinlikler için kullanıma hazır hale getirilecek.

24.06.2024 16:45
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde bulunan yüzme havuzunun bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yüzme Havuzu bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Temmuz ayı itibariyle hizmete açılacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yüzme havuzunda devam eden bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte, havuz modern standartlara uygun hale getirilip, kullanıma hazır duruma getirilecek. Bu çalışmalarla birlikte havuzun spor faaliyetleri ve çeşitli sosyal etkinliklerin düzenleneceği bir merkez haline gelmesi bekleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Amacımız, Aydın'da sporun her dalında en iyi hizmeti sunmak ve gençlerimizin spor yapabilmesi için gerekli tüm imkanları sağlamaktır. Yüzme havuzumuzun hizmete açılmasıyla birlikte bölge halkı daha modern ve güvenli bir ortamda yüzme imkanına kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

Temmuz ayı itibariyle kapılarını açacak olan yüzme havuzunun, Aydın'daki spor faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'da Yüzme Havuzu Bakım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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