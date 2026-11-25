Aydın'ın Efeler ilçesinde 14 takımın katılımıyla düzenlenen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası, final karşılaşmalarıyla sona erdi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Filede İz, Takımda Biz" sloganıyla düzenlenen turnuva, Aydın Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplam 14 takımın mücadele ettiği organizasyonda öğretmenler, sahada rekabet ederken dostluk ve dayanışma örneği sergiledi. Final müsabakalarının ardından turnuvanın tamamlanmasıyla dereceye giren takımlara ödülleri verilirken, organizasyona katılan tüm takımlar ve emeği geçenlere teşekkür edildi.