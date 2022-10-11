Aydın haber | Didim'in iki voleybol takımı filede karşı karşıya geldi - Son Dakika
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Aydın haber | Didim'in iki voleybol takımı filede karşı karşıya geldi

11.10.2022 13:41
Aydın haber | Didim'in iki voleybol takımı filede karşı karşıya geldi

Edinilen Aydın gelişmesine göre Türkiye Voleybol Federasyonu Genç kızlar Voleybol Ligi Aydın Grubu'nda Didim Spor ve Didim GSK takımları karşı karşıya gelirken, maçı Didim GSK 3-0 kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Genç kızlar Voleybol Ligi Aydın Grubu'nda Didim Spor ve Didim GSK takımları karşı karşıya gelirken, maçı Didim GSK 3-0 kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Genç kızlar Voleybol Ligi Aydın grubu ilk maçında Didim spor ile Didim Gençlik ve Spor Kulübü karşılaştı. Didim Atatürk Kapalı spor salonunda karşılaşmayı Didim ilçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Didim Spor Kulübü Başkanı Deniz Polat ile çok sayıda sporsever takip etti. Karşılaşmaya başlarken voleybolcular 'Kadına şiddet insanlık suçudur' pankartıyla maça çıktı. İlçe protokolü takımlara ve hakemlere çiçek vererek centilmenlik mesajı verdi.

Didim GSK ilk seti 13-25, ikinci seti 9-25 ve üçüncü seti 20-25 skorlar ile alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. - AYDIN

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Aydın 3. sayfa haberi... Didim'de 149 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı Aydın 3. sayfa haberi... Didim'de 149 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı Altay, voleybolda sezona galibiyetle başladı Altay, voleybolda sezona galibiyetle başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın haber | Didim'in iki voleybol takımı filede karşı karşıya geldi - Son Dakika

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