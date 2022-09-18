Aydın haber! Nazilli Belediyespor - Amed Sportif: 3-3

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Recep Güneş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti olmayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, yeni teknik patronu Cihan Erdril yönetiminde evinde Amed Sportif'le girdiği gol düellosunda aldı: 3-3. İlçe Stadı'ndaki maçta 3 kez öne geçmesine rağmen rakibinin kendisini yakalamasına engel olamayan Nazilli'nin gollerini 34'üncü dakikada Hakkı Can, 45+5'inci dakikada Mert Er ve 74'üncü dakikada Alim atarken, konuk ekip bu gollere 45+3'üncü dakikada Cenk, 52'nci dakikada Ömer ve 85'inci dakikada Kerem'le karşılık verdi. Nazilli bu sonuçla 5 hafta sonunda puanını 3 yapıp düşmü hattında kaldı.

- Nazilli