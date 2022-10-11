Aydın haberi: Somaspor'a Başkan Aydın'dan alkış

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kötü başladığı sezonda son 5 maçta 4 galibiyetle Play-Off hattına giriş yapan Somaspor'da başkan Mustafa Aydın, takımı kutladı.

Sezon başından beri yaklaşık 2 aydır 3-4 günde bir maç oynadıklarını vurgulayan Aydın, "Lige başladığımızdan beri agresif ve diri bir futbol oynamayı hedeflemiştik. Haftalar ilerledikçe bu hedefimize adım adım ulaşmaya çalıştık. Takımımız genç ve dinamik, nitelikli ve karakterli, gelişime açık bir oyuncu grubu ile mücadele ediyoruz. Her türlü desteği hak ediyorlar. Oyunu güzelleştiren, keyif veren, coşku ile oynayan sporcu kardeşlerimizi ve onları çalıştıran teknik ekibimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Mustafa Aydın, "Daha henüz yolun başındayız. Ligin 4'te 1'lik bölümü geçti. Sezon başında şanssız puanlar kaybettik ama hedeflediğimiz noktadayız. Grubumuzda ciddi camia takımları var. Bu takımlarla sahada başa baş mücadele eden bir ekibimiz var. Bu takımın gerek tüm şehir gerek sponsor gerekse seyirci olarak daha fazla desteklenmesi gerekir. Somaspor markasını bu seviyelerde ve daha da üzerinde yaşatmamız gerekir. İmkanlarımız ölçüsünde mali disiplineuygun bir takım oluşturduk. Aldığımız genç oyuncuların hepsi Türk futboluna hizmet edecek düzeyde ve gelişime açık" diye konuştu.