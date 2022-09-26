Aydın haberi! Somaspor'la Efeler kupada rakip - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haberi! Somaspor'la Efeler kupada rakip

26.09.2022 10:21
Aydın haberi! Somaspor'la Efeler kupada rakip

Gelen Aydın haberine göre Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda yarın Ege temsilcileri Somaspor ve Efeler 09 SFK rakip olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda yarın Ege temsilcileri Somaspor ve Efeler 09 SFK rakip olacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Rakibini mağlup eden taraf üst tura çıkacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanıp yine beraberlik halinde ise kazanan seri penaltılarla belirlenecek. Kupada Ayvalıkgücü Belediyespor da aynı saatte Kocaelispor deplasmanına çıkacak.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Efeler, Soma, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberi! Somaspor'la Efeler kupada rakip - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:51:04. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın haberi! Somaspor'la Efeler kupada rakip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement