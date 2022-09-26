Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda yarın Ege temsilcileri Somaspor ve Efeler 09 SFK rakip olacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Rakibini mağlup eden taraf üst tura çıkacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanıp yine beraberlik halinde ise kazanan seri penaltılarla belirlenecek. Kupada Ayvalıkgücü Belediyespor da aynı saatte Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Aydın haberi! Somaspor'la Efeler kupada rakip - Son Dakika

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