Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'u konuk eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Aydın haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Eşin Group Nazilli Belediyespor: 2 Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 1 - Son Dakika

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