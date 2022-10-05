STAT: TarsusHAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Harun Terin, Buğra Can SemercioğluTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Abdussamed, Cengiz (Dk. 78 Yusuf), Yılmaz Can (Dk. 66 Azad), Alperen (Dk. 78 Fatih Somuncu), Fatih Selimhan, Uğur (Dk. 88 Eyüpcan), Gökhan, Taha (Dk. 88 Artun), Volkan, SefaNAZİLLİ BELEDİYESHOR: Zekeriya, Mehmet (Dk. 60 Mert Özyıldırım), Çağrı, Fatih Tultak (Dk. 36 Hakkı), Nuh, Mert Er, Nurettin (Dk. 60 Şükrü Kağan), Alim (Dk. 84 Gökhan), Emre, Yılmaz Basravi (Dk. 36 Anıl), HüseyinGOLLER: Dk. 3 Cengiz (Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 90 Şükrü Kağan (Nazilli Belediyespor)SARI KARTLAR: Cengiz, Alperen, Taha (Tarsus İdman Yurdu) - Çağrı, Nuh (Nazilli Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Eşin Group Nazilli Belediyespor'la berabere kaldı. 1-1
Son Dakika › Spor › Aydın haberleri... Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-1 - Son Dakika