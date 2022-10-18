Aydın haberleri... Nazilli Belediyespor'da 3 kadro dışı - Son Dakika
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Aydın haberleri... Nazilli Belediyespor'da 3 kadro dışı

18.10.2022 10:48
Aydın haberleri... Nazilli Belediyespor'da 3 kadro dışı

Gelen Aydın haberine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda İnegölspor'a 2-1 yenilen düşme hattındaki Eşin Group Nazilli Belediyespor'da olağanüstü hal ilan edildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda İnegölspor'a 2-1 yenilen düşme hattındaki Eşin Group Nazilli Belediyespor'da olağanüstü hal ilan edildi. Başkan Ünal Önal, yönetimi toplayıp basın toplantısı düzenleyerek önemli kararlar alındığını açıkladı. Teknik direktör Cihan Erdil'in de katıldığı toplantıda konuşan Önal, "Futbolcular Gökhan Göksu, Anıl Arıcıoğlu ve Yılmaz Basravi kadro dışı bırakıldı. Deplasmanda oynanan son İnegölspor yenilgisi tüm camiayı üzdüğü gibi bizi de çok üzdü. Ortada bir başarısızlık varsa bizim başarısızlığımızdır. Beni hayal kırıklığına uğratan, verim alamadığımız futbolcular oldu. Devre arasından önce yönetimde bir kan değişikliği düşünüyorum" dedi.

Cihan Erdil, takımın çok bireysel hatalar yaptığına değindi. Oyunsal olarak geliştiklerini ancak bir türlü sonuç alamadıklarını belirten Erdil, "Takım olgusunu halen oluşturamadık. Bu nedenle de üç oyuncumuzu kadro dışı bıraktık. Savunmada inanılmaz hatalar yapıyoruz. Bunun önüne geçmek için çabalıyoruz. Bunu da başaracağız bize ve bu takıma güvenin" diye konuştu.Başkan Önal ise Cihan Erdil'e güvenoyu verdi. Önal, Cihan Erdil'e güvendiklerini ve yola devam edeceklerini söyledi. Devre arasına kadar bu oyuncularla devam etmek zorunda olduklarına dikkat çeken teknik patron Erdil, en iyi verimi almak istediklerini belirtti.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberleri... Nazilli Belediyespor'da 3 kadro dışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haberleri... Nazilli Belediyespor'da 3 kadro dışı - Son Dakika
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