Aydın haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Aydın haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

08.10.2022 16:04
Aydın haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Aydın haberler... Salon: BaşkentHakemler: Yavuz Akdemir, Koray YılmazgilZiraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Ogulcan Yatgın, Halil İbrahim Yücel)TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı...

Salon: Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Koray Yılmazgil

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Ogulcan Yatgın, Halil İbrahim Yücel)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı ( Ümit Demir, Ali Alp Çayır, Rahmi Çağlar Aksoy, İzzet Alp Akkuş, Mert Nevzat Güneş, Baturay Çağan Serçiler, Görkem Sertel)

Setler: 30-28, 25-14, 25-22

Süre: 102 dakika (38, 22, 42 )

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

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Kaynak: AA

Halil İbrahim Yücel, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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