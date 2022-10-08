Aydın haberleri | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Aydın haberleri | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

08.10.2022 18:08
Aydın haberleri | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Aydın haber... Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaHekimoğlu Global Connect Global Travel BVİ: Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Enabiofo, Nalobin, Gunter, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Kadir Bircan, Mehmet Hocaoğlu, Muhammed Delibaş, Sercan Abanoz)Arkas Spor: Efe...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Hekimoğlu Global Connect Global Travel BVİ: Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Enabiofo, Nalobin, Gunter, Taha Sabah ( Umut Özdemir, Metin Durmuş, Kadir Bircan, Mehmet Hocaoğlu, Muhammed Delibaş, Sercan Abanoz)

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Donnell, Ulaş Kıyak, Lagumdzija, Bertuğ Onbeş ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Mustafa Cengiz)

Setler: 25-27, 25-23, 25-20, 21-25, 10-15

Süre: 141 dakika (34, 31, 30, 27, 19)

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Global Travel BVİ'yi 3-2 mağlup etti.

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Kaynak: AA

Umut Özdemir, Arkas Spor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberleri | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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