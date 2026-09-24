Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nde deprem tatbikatında tahliye yapıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, yangın ve deprem gibi afetlere karşı hazırlık düzeyimizi artırmak, amacıyla yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası bina tahliyesi gerçekleştirilirken, personelin belirlenen toplanma alanında güvenli şekilde bir araya gelmesi sağlandı. Ardından oluşturulan yangın senaryosu doğrultusunda, yangına ilk müdahale, yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı ve acil durumlarda izlenecek prosedürler uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikat süresince personelin afet ve acil durumlara yönelik farkındalığının artırılması, görev ve sorumlulukların pekiştirilmesi ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.