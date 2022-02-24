Aydın'ın demir yumruklarına konvoylu karşılama - Son Dakika
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Aydın'ın demir yumruklarına konvoylu karşılama

24.02.2022 14:12
Aydın'ın demir yumruklarına konvoylu karşılama

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı demir yumruklar ile Aydın'a döndü.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı demir yumruklar ile Aydın'a döndü. Avrupa şampiyonu olan milli sporcular konvoy ve konfetilerle karşılandı.

13 - 20 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen ve 38 ülkeden 600 sporcunun katıldığı Muaythai Avrupa Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada ülkemizi temsil eden Aydınlı milli sporculardan Fadime Özkan, Üst Genç kategori 45 kilogram sıklette Rus rakibini 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Alt Genç kategori 54 kilogramda mücadele eden milli sporcu Elif Hayriye Yılmaz ise Finlandiyalı rakibini nakavt ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Polonyalı rakibine 2 - 1 kaybeden Yılmaz ise Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonluklarla Aydın'a dönen milli sporcular ile milli sporcular ve şampiyonada Milli Takım antrenörü olarak görev alan Murat Kaya, sevenleri ve takipçileri tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun bir konvoyun ardından meşaleler, konfetilerle salonlarına giden milliler, pasta keserek başarılarını kutladı.

Aydın'a ilkleri getirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Murat Kaya; "Sporcularımla gurur duyuyorum. Her zaman bize maddi manevi destek olan Aydın Valiliğimiz, Efeler Kaymakamlığımız, Efeler Belediye Başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Efeler Halk Eğitim Merkezimiz, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve Spor Bilimleri Fakültesindeki kıymetli hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Basın mensuplarına da sesimiz olduğunuz başarımızı her zaman duyurduğumuz için Türk sporu adına minnettarım" dedi. - AYDIN

Aydın'ın demir yumruklarına konvoylu karşılama
Aydın'ın demir yumruklarına konvoylu karşılama
Aydın'ın demir yumruklarına konvoylu karşılama
Aydın'ın demir yumruklarına konvoylu karşılama
Aydın'ın demir yumruklarına konvoylu karşılama

YORUMLAR
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Avrupa Şampiyonası, Milli Sporcu, İstanbul, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'ın demir yumruklarına konvoylu karşılama - Son Dakika


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