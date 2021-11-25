Aydın'ın Sultanları, Avrupa'da bir üst tura çıktı
25.11.2021 09:29
Son Balkan Kupası şampiyonu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challange Kupası'nın 32'li finallerini deplasmanda da rakibini 3-0'lık skorla geçerek adını 16'lı Finallere yazdırdı.
Son Balkan Kupası şampiyonu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challange Kupası'nın 32'li finallerini deplasmanda da rakibini 3-0'lık skorla geçerek adını 16'lı Finallere yazdırdı.
Bosna Hersek temsilcisi Ok Gacko'ya her iki maçta da set şansı vermeyen Aydın'ın Sultanları ilk maçtaki gibi üstün bir oyun ortaya koydu. İlk setten itibaren çekişmeli geçen maçta ilk 19-25'le geçildi. İkinci ve üçüncü seti de 22-25'le geçen Aydın temsilcisi rakibine oyun şansı tanımadı. Takımı tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın Sultanları'nın bir üst tura çıkmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. - AYDIN
Son Dakika 10:28 Yunan gazetesi, Atina'nın planını ifşa etti! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler 10:27 Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor 10:20 Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:12 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 19:40 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı