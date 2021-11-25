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Aydın'ın Sultanları, Avrupa'da bir üst tura çıktı - Son Dakika

Aydın'ın Sultanları, Avrupa'da bir üst tura çıktı

25.11.2021 09:29
Aydın'ın Sultanları, Avrupa'da bir üst tura çıktı

Son Balkan Kupası şampiyonu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challange Kupası'nın 32'li finallerini deplasmanda da rakibini 3-0'lık skorla geçerek adını 16'lı Finallere yazdırdı.

Son Balkan Kupası şampiyonu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challange Kupası'nın 32'li finallerini deplasmanda da rakibini 3-0'lık skorla geçerek adını 16'lı Finallere yazdırdı.

Bosna Hersek temsilcisi Ok Gacko'ya her iki maçta da set şansı vermeyen Aydın'ın Sultanları ilk maçtaki gibi üstün bir oyun ortaya koydu. İlk setten itibaren çekişmeli geçen maçta ilk 19-25'le geçildi. İkinci ve üçüncü seti de 22-25'le geçen Aydın temsilcisi rakibine oyun şansı tanımadı. Takımı tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın Sultanları'nın bir üst tura çıkmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. - AYDIN

Aydın'ın Sultanları, Avrupa'da bir üst tura çıktı

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, oyunlar, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'ın Sultanları, Avrupa'da bir üst tura çıktı - Son Dakika Spor


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