Aydın'ın Türkiye Şampiyonu, hemşehrilerinden destek bekliyor - Son Dakika
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Aydın'ın Türkiye Şampiyonu, hemşehrilerinden destek bekliyor

28.06.2022 12:16
Aydın'ın Türkiye Şampiyonu, hemşehrilerinden destek bekliyor

2022 Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde, vücut geliştirme dalında Söke'nin ilk Türkiye Şampiyonu olan Alpay Eğrikanat, dünya seçmelerine katılabilmek için Aydınlılardan destek bekliyor.

2022 Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde, vücut geliştirme dalında Söke'nin ilk Türkiye Şampiyonu olan Alpay Eğrikanat, dünya seçmelerine katılabilmek için Aydınlılardan destek bekliyor.

Çeşitli spor dallarında başarılar elde eden ve adından söz ettiren Aydın'da, sporcular Milli Takım'da da yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında Antalya'da düzenlenen 2022 Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'ne katılan Aydınlı sporcu Alpay Eğrikanat, başarılı performansı ile vücut geliştirme dalında Türkiye Şampiyonu olmuştu. Söke ilçesinde yaşayan Eğrikanat aynı zamanda Söke'nin de ilk Türkiye Şampiyonu unvanına kavuşurken, şimdi de Eylül ayında yapılacak olan dünya seçmelerine hazırlanmak istiyor. Dünya seçmelerine katılarak Türkiye'nin ve Aydın'ın adını duyurmak istediğini ifade eden 23 yaşındaki genç sporcu, seçmelere katılabilmek için Aydınlılardan destek bekliyor.

"Aydın'ı temsil etek ve örnek olmak istiyorum"

Elde edeceği başarılar ile Aydınlı olarak gençlere örnek olmak istediğini ifade eden Eğrikanat; "Aydın Söke'de yaşıyorum ve 4,5 yıldır vücut geliştirme yapıyorum. İlk yarışım olan 11 Mart Antalya Türkiye Milli Takım Seçmelerinde Türkiye Şampiyonu olup ülkemi temsil etmek için milli takıma girmeye hak kazandım. Daha sonra 4-9 Mayıs tarihleri arasında İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi ve Aydın'ı temsil ettim. Şimdi de Eylül ayında yapılacak olan Dünya Seçmeleri'nde derece katılmak ve Aydın'ın ismini duyurmak istiyorum. Aynı zamanda arkamızdan gelen genç nesile de bir Aydınlı olarak örnek olabilmek için tekrar yarış hazırlığı yapmak istiyorum ancak bunu tek başına yapması zor olduğu için sponsorluk ve destekler bekliyorum. Eylül ayındaki dünya seçmelerinin ardından Kasım ayında Romanya Muscle Fest yarışmalarında Aydın'ı temsil etmek için hazırlığa başlamam gerekiyor ama destek bulamadığım için şuan hazırlıklara başlayamadım. En geç 1 hafta içinde gerekli destekler bulup hazırlık sürecimi başlatmam gerekiyor. Bunun için Aydınlılardan destek bekliyorum" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'ın Türkiye Şampiyonu, hemşehrilerinden destek bekliyor - Son Dakika

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