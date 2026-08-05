Aydın Kulüpleri Gelişim Ligleri'nde! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Kulüpleri Gelişim Ligleri'nde!

Aydın Kulüpleri Gelişim Ligleri\'nde!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın kulüpleri, 2026-2027 sezonunda Gelişim Ligleri'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu değerlendirmeleri sonucunda Gelişim Ligleri'ne katılmaya hak kazanan Aydın kulüpleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2026-2027 sezonu Gelişim Ligleri için gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, Aydın'dan başvurusu onaylanan kulüpler elit organizasyonda mücadele etmeye hak kazandı. TFF'nin fiziksel yeterlilik, sportif başarı, tesis, organizasyonel yeterlilik ve fair play kriterleri doğrultusunda yaptığı incelemelerin ardından Gelişim Ligleri'ne katılım başvuruları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli kriterleri başarıyla yerine getiren Aydın kulüpleri, 2026-2027 sezonunda Gelişim Ligleri'nde mücadele etme hakkı kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Gelişim Ligleri'nde mücadele edecek kulüpleri tebrik ederek, "Şehrimizi ve amatör sporumuzu elit liglerde temsil edecek kulüplerimizi kutluyor, yönetimlerine, teknik ekiplerine ve genç futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Aydın futbolunun altyapı gelişimine önemli katkı sunması beklenen Gelişim Ligleri'nde mücadele edecek kulüplerin, yeni sezonda kenti en iyi şekilde temsil etmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın Kulüpleri Gelişim Ligleri'nde! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor
Mersin’de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı Mersin'de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı
Maltepe’de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan’a ait yük gemisi battı
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı
Gaziantep’te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı

17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:27
Herkes ekran başına Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:59
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 17:46:24. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın Kulüpleri Gelişim Ligleri'nde! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.