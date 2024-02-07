Aydın Özel Başak Koleji Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birincisi - Son Dakika
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Aydın Özel Başak Koleji Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birincisi

Aydın Özel Başak Koleji Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birincisi

Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birinciliği müsabakalarında Aydın Özel Başak Koleji şampiyon oldu. Başak Anadolu Lisesi ise Gençler Kategorisinde ikinci oldu. Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Sertan Kamber, takımların Bölge Şampiyonası hazırlıklarına başladığını ve Türkiye Finalleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

07.02.2024 14:06
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Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birinciliği müsabakalarında Aydın Özel Başak Koleji şampiyon oldu.

Aydın'da Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birinciliği müsabakalarında Aydın Özel Başak Koleji tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Aynı müsabaka çerçevesinde Gençler Kategorisinde Başak Anadolu Lisesi il ikincisi oldu.

Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Sertan Kamber, "Doğru planlama ve antrenmanlar ile hak ettiğimiz şampiyonluğu kazandık. Amacımız Türkiye Finalleri ve geçen yıl almış olduğumuz Türkiye derecesini yeniden yapmak, bunun için de elimizden gelenin fazlasını yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kazanan takımlarımız ara vermeden Bölge Şampiyonası hazırlıklarına başladı. Öğrencilerimize ve destek olan okul yönetimimize teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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