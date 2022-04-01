Aydın Özel Başak Koleji şampiyon - Son Dakika
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Aydın Özel Başak Koleji şampiyon

01.04.2022 16:55
Aydın Özel Başak Koleji şampiyon

Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birinciliği müsabakalarında Aydın Özel Başak Koleji şampiyon oldu.

Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birinciliği müsabakalarında Aydın Özel Başak Koleji şampiyon oldu. Oynadığı maçları 18-3 ve 24-1 kazanan takım ara vermeden Bölge Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Ali İhsan Taştan, "Kısa bir çalışma süremiz olmasına rağmen doğru planlama ve antrenmanlar ile hak ettiğimiz şampiyonluğu kazandık. Amacımız Türkiye Finalleri ve Türkiye derecesi yapmak, bunun için de elimizden gelenin fazlasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimize ve destek olan okul yönetimimize teşekkür ediyoruz" diyerek geride bıraktıkları süreci kısaca aktardı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Serkan Kamber ise "Yıllarca Ali İhsan hocamızla birlikte korfbol oynadık ve sayısız Türkiye şampiyonluğu kazandık. Şimdi bilgilerimizi öğrencilerimizle paylaşarak aynı zaferleri hedefliyoruz" diyerek düşüncelerini paylaştı. - AYDIN

Aydın Özel Başak Koleji şampiyon

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Ali İhsan Su, Aydın Özel, Şampiyon, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın Özel Başak Koleji şampiyon - Son Dakika


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