Aydın Sanayi Spor, iç ve dış transferde anlaşmaları tamamladı

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Aydın Sanayi Spor iç transferde geçen sezon kadrosunda yer alan Okan Aktaş, Kadir Yıldırım, Recep Yıldırım, Fırat Aktaş, Arif Koç ve Alparslan Akkan ile yeniden anlaştı. Dış transferde ise Burak Akıncı ve kaleci Vedat Aktaş kadroya katıldı.

Geçen sezon Birinci Amatör Küme'de grubunda şampiyon olmasına rağmen, Play-Off maçlarında Süper Amatör Lig'e yükselme başarısı gösteremeyen Aydın Sanayi Spor, yeni sezon öncesi ipleri sıkı tutuyor. Şampiyonluk parolasıyla transfer çalışmalarına başlayan lacivert beyazlılar, iç transferde geçen sezon kadrosunda yer alan Okan Aktaş, Kadir Yıldırım, Recep Yıldırım, Fırat Aktaş, Arif Koç ve Alparslan Akkan ile yeniden anlaştı. Dış transferde ise Burak Akıncı ve kaleci Vedat Aktaş kadroya katıldı.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmaya çalıştıklarını belirten Aydın Sanayi Spor As Başkanı Murat Devrim, "Hedefimiz şampiyon olup Süper Amatör Lig'e çıkmak. Yeni sezonda güçlü bir kadro ile sahada olacağız. Bu doğrultuda geçen sezon takımımızda şampiyonluk yaşayan oyuncularla yeniden anlaşma sağlamaya başladık. Şuan 6 iç transferi hallettik, 2 dış transfer yaptık. Şampiyonluk parolası doğrultusunda transfer görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi. - AYDIN