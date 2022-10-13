Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor akşam yemeğinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor akşam yemeğinde buluştu

13.10.2022 11:28
Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor akşam yemeğinde buluştu

Aydın haberi... Eşin Group Nazilli Belediyespor ailesi olarak yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik ekip, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan İnegölspor karşılaşması öncesinde yemekte bir araya geldi.

Eşin Group Nazilli Belediyespor ailesi olarak yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik ekip, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan İnegölspor karşılaşması öncesinde yemekte bir araya geldi.

Birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğu bir ortamda gerçekleşen yemekte konuşma yapan Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu organizasyonda emeği geçen Ünal Önal başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim. Zorlu geçen bir süreci inşallah hep birlikte aşacağız. Bunu Tarsus ve Bayburtspor karşılaşmaları ile başlattık. Üzüldüğümüz sıkıldığımız zamanlar oldu ama bu süreci hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum. İnşallah haftasonu oynanacak olan İnegölspor maçı bizler için çok anlamlı ve güzel bir maç olacak. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak başarımızı daha üst seviyelere taşırız diye düşünüyorum. Teknik ekibimiz ve takımımızdaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve İnegölspor karşılaşmasında sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Takımımıza başarı dileğinde bulunan Eşin Group Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal da, başta teknik ekip ve tüm futbolcuları hafta sonu alınan Bayburtspor galibiyeti için tebrik etti. Başkan Önal, "Siyah Beyaz renklere gönül vermiş tüm taraftarlarımızın, sevenlerimizin öncelikle sizlere selamını iletmek istiyorum. Önümüzde İnegölspor maçı var. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyorum. Çünkü Bayburtspor ve Tarsus İdman Yurdu karşılaşmalarında bizlere neler yapabileceğinizi gösterdiniz. İnegölspor karşılaşmasından da iyi futbol ve iyi mücadele ile galip gelirseniz bizleri ve camiamızı çok mutlu edeceksiniz. Sizlere olan inancımız güvenimiz tam. İnegölspor maçında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Ojeli eller, dünyaları kaldırıyor Ojeli eller, dünyaları kaldırıyor Son dakika haberleri! Hayvan damındaki yangın söndürüldü Son dakika haberleri! Hayvan damındaki yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Kürşat Engin Özcan, İnegölspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor akşam yemeğinde buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:27:28. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor akşam yemeğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement