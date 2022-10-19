Aydın spor haberleri | Efeler'de tur sevinci - Son Dakika
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Aydın spor haberleri | Efeler'de tur sevinci

19.10.2022 12:59
Aydın spor haberleri | Efeler'de tur sevinci

Aydın haberlerine göre ZİRAAT Türkiye Kupası'nda deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçın uzatma bölümünde bulduğu golle Altay'ı 2-1 yenerek 4'üncü tura yükselen Efeler 09 SFK'da tur sevinci yaşanıyor.

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçın uzatma bölümünde bulduğu golle Altay'ı 2-1 yenerek 4'üncü tura yükselen Efeler 09 SFK'da tur sevinci yaşanıyor. Ligde Erbaaspor deplasmanında aldığı ilk galibiyetin ardından kupada Altay'ı saf dışı bırakan yeşil-beyazlılar büyük moral buldu. Hafta içi olmasına rağmen kendisini yalnız bırakmayan taraftarıyla Altay zaferini kutlayan Aydın temsilcisi, kupada bir tur önce Somaspor'u penaltılarla elemişti. Yeşil-beyazlı kulüpten bu galibiyetle ilgili anlamlı bir paylaşım yapıldı.

Efeler 09, turu geçen hafta maç yaparken kalp krizi geçiren Aydınlı amatör futbolcu Hüseyin Kaya'ya armağan etti. "Bu tur senin için Hüseyin" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur galibiyetimizi geçtiğimiz hafta sonu Aydın 1'inci Amatör Lig mücadelesinde kalp krizi geçirerek yaşam mücadelesi veren Demirci Gençlikspor oyuncusu Hüseyin Kaya'ya armağan ediyoruz. Haydi dayan, dualarımız seninle" ifadelerine yer verildi.


- Aydın
Kaynak: DHA
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