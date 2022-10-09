Aydın spor haberleri: Koçarlı Tırmanma Yarışı Ege Kupası sahiplerini buldu - Son Dakika
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Aydın spor haberleri: Koçarlı Tırmanma Yarışı Ege Kupası sahiplerini buldu

09.10.2022 19:50
Aydın spor haberleri: Koçarlı Tırmanma Yarışı Ege Kupası sahiplerini buldu

Edinilen Aydın haberine göre Bu yıl 3.'sü gerçekleşen ve Koçarlı Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) iş birliğiyle Adnan Menderes Kent Ormanı parkurunda yapılan Koçarlı Tırmanma Yarışı Ege Kupası yarışları tamamlandı.

Bu yıl 3.'sü gerçekleşen ve Koçarlı Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) iş birliğiyle Adnan Menderes Kent Ormanı parkurunda yapılan Koçarlı Tırmanma Yarışı Ege Kupası yarışları tamamlandı.

Ege Kupasının 5. ve son ayağı olan Koçarlı Tırmanma Yarışı final etabı Adnan Menderes Kent Ormanı'nda koşuldu. 4,5 kilometrelik parkurda arabalar tozu dumana katarak birincilik için yarışırken, yarışlara vatandaşların ve yarış tutkunlarının ilgisi yoğun oldu. Tırmanma yarışı heyecanlı anlara sahne oldu olurken, yarışlar Koçarlı Belediyesi Kent Ormanında gerçekleşen kupa töreniyle sona erdi. Yarışlara ayrıca yamaç paraşütü gösterileri de renk kattı.

3 kategoride toplam 18 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Birinci kategoride Kemal Çetinkaya, 2. Kategoride Serdar Sarıduman ve Kadınlar kategorisinde ise Yasemin Erikli birinci olurken, En İyi Zaman Kupasını ise Birinci kategori birincisi Kemal Çetinkaya kazandı. Dereceye giren yarışçılara ödülleri protokol tarafından verildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, böyle bir organizasyona imza attıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Başkan Kaplan törende yaptığı konuşmada, yarışlarda dereceye giren ve yarışlara katılan tüm sporculara teşekkür ederek, "Sportif faaliyetlerle de ilçemizin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Tırmanma yarışı Ege kupası yarışları ilçemizin ve ilimize katkı sunduğuna inanıyorum. Hatasız ve kazasız güzel bir yarış oldu. Güzel hava da vatandaşlarımız ve yarış severler piknik havasında yarışları izlediler. Çekişmeli geçen yarışlarda dereceye giren sporcularımıza ödüllerini verdik. Sporcularımıza bizlere güzel bir yaşattıkları için ok teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışları izlemeye uzaktan ve yakından gelen herkese teşekkür ederek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi. - AYDIN

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Aydın haberleri | Koçarlı Tırmanma Yarışı Ege Kupası açılış töreni yapıldı Aydın haberleri | Koçarlı Tırmanma Yarışı Ege Kupası açılış töreni yapıldı AYDIN'DAKİ CEMEVİ VE KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ AYDIN'DAKİ CEMEVİ VE KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Kaynak: İHA

Koçarlı, gençlik, Aydın, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberleri: Koçarlı Tırmanma Yarışı Ege Kupası sahiplerini buldu - Son Dakika

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