Aydın Süper Amatör Lig ekibi Nazilli Şehir Spor, 8 futbolcuya daha imza attırdı

Aydın Süper Amatör Lig temsilcisi Nazilli Şehir Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer atağına kalktı. Siyah-beyazlı ekip, Mehmet Ersavaş'ın ardından 8 futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Nazilli Şehir Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, Mehmet Ersavaş'ın ardından 8 oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Esat Ergüler Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 8 futbolcu, kendilerini sezon sonuna kadar Nazilli Şehir Spor'a bağlayan sözleşmelere imza attı.

Nazilli temsilcisi; sağ bek Onur Kiremitçi, stoperler Efecan Dilmen ve Mustafa Acar, sol bek Eren Doğu, orta saha oyuncuları Deniz Yumurtacı, Mehmet Bozkurt Çağıran ve Serkan Zeybek ile hücum oyuncusu Selim Acar ile anlaşma sağladı. Nazillispor altyapısından yetişen 28 yaşındaki sağ bek Onur Kiremitçi, daha önce Yıldızgücü Çal Belediyespor, Pamukörenspor, Kuyucakspor ve Çine Madranspor formaları giydi. 27 yaşındaki savunma oyuncusu Efecan Dilmen ise Aydın BŞB., Ortaköyspor, Dalyanspor, Marmaris FK, Muğla Üniversitesi, Bozcaadaspor ve Milas FK takımlarında görev yaptı. 35 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Acar; Kemerspor, Kırıkhanspor, Muğlaspor, Şile Yıldız, Kızılcabölük, Osmaniyespor, Kuyucakspor, Adaletgücü ve Çine Madranspor'da forma giydi. Hücum hattına dahil edilen 38 yaşındaki Selim Acar ise Yıldızgücü, Osmanbükü, Didim Belediyespor, Sökespor, Karpuzlu Belediyespor, Sarayköy 1926, Pamukörenspor, Aydın BŞB., Feslek Gelenbe, Pınarbaşıspor, Kuyucakspor, 1958 Yenicespor, Yamalakspor ve Pamukspor'da oynadı. Orta sahada görev yapan 36 yaşındaki Deniz Yumurtacı; Muğlaspor, Kavaklıdere Belediyespor, Akyaka Belediyespor, Ortaca Belediyespor, Yıldızgücü, Pamukörenspor, İsabeyli Şırlan ve Pamukspor geçmişine sahip. 31 yaşındaki Mehmet Bozkurt Çağıran da Yıldızgücü, Didim Belediyespor, Pamukörenspor, Kuyucakspor, 1958 Yenicespor ve Yamalakspor formaları giydi. 23 yaşındaki sol bek Eren Doğu, Kuşadası Küçük Ada Spor altyapısından yetişirken Samsunspor, Kuşadasıspor, Kuşadası 1922, Davutlar Belediyespor, Yamalakspor ve Pamukörenspor'da oynadı. Nazilli Pınarbaşıspor altyapısından yetişen Serkan Zeybek ise Ortaklar Belediyespor, Sultanhisar, Çobanisa, Kurtuluşspor, Pamukörenspor, İsabeylispor, 1958 Yenice, Yenipazar Gençlerbirliği ve Pamukspor takımlarında forma giydi.