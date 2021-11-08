Aydın, voleybolda Fenerbahçe önünde
08.11.2021 14:04
Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 8'inci hafta maçı saat 19.00'da başlayacak. Ligde 7 maçta 2 galibiyet alan 10'uncu sıradaki Aydın temsilcisi, aynı periyotta 6 galibiyet elde eden 3'üncü sıradaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
- Aydın
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