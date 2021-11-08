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Aydın, voleybolda Fenerbahçe önünde - Son Dakika

Aydın, voleybolda Fenerbahçe önünde

08.11.2021 14:04
Aydın, voleybolda Fenerbahçe önünde

Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 8'inci hafta maçı saat 19.00'da başlayacak. Ligde 7 maçta 2 galibiyet alan 10'uncu sıradaki Aydın temsilcisi, aynı periyotta 6 galibiyet elde eden 3'üncü sıradaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.


- Aydın

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın, voleybolda Fenerbahçe önünde - Son Dakika Spor


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