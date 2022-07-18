Aydınlı Ayşenur, Balkan Şampiyonası'ndan başarıyla döndü - Son Dakika
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Aydınlı Ayşenur, Balkan Şampiyonası'ndan başarıyla döndü

18.07.2022 10:26
Aydınlı Ayşenur, Balkan Şampiyonası'ndan başarıyla döndü

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Ayşenur Çelik, geçtiğimiz günlerde Denizli'de düzenlenen U20 Atletizm Balkan Şampiyonası'ndan başarıyla döndü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Ayşenur Çelik, geçtiğimiz günlerde Denizli'de düzenlenen U20 Atletizm Balkan Şampiyonası'ndan başarıyla döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun beşinci kez ev sahipliği yaptığı U20 Atletizm Balkan Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde Denizli'de gerçekleştirilirken, iki gün süren şampiyonada büyük bir mücadele yaşandı. İki gün süren Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 82 atlet Türkiye'yi tüm branşlarda temsil ederken, müsabakalarda toplam 42 dalda madalya dağıtıldı. Şampiyonaya ev sahibi Türkiye ile birlikte Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Slovenya ve Ukrayna olmak üzere toplam 15 ülke katıldı. 15 ülkeden 400 sporcunun boy gösterdiği şampiyonada Aydın'ı temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Ayşenur Çelik ise şampiyonadan başarıyla döndü. Kıyasıya mücadelelere sahne alan müsabakalarda Aydınlı genç sporcu, heptathlon kategorisinde Türkiye Üçüncüsü oldu.

Genç sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarıların devamını dilerken, "Denizli'de 16 -17 Temmuz tarihleri arasında 15 ülke ve 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen U20 Atletizm Balkan Şampiyonası'nda sporcumuz Ayşenur Çelik heptathlon branşında elde ettiği derecesi ile üçüncü oldu. Antrenörümüzü ve sporcumuzu tebrik ederiz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Atletizm, Denizli, gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı Ayşenur, Balkan Şampiyonası'ndan başarıyla döndü - Son Dakika

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