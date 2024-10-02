Aydınlı Boksörler Dünya Şampiyonası Hazırlığında

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Karadağ'da gerçekleştirilecek olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Aydın'ın demir yumrukları, milli takım kampında hazırlıklarına devam ediyor.

Gençler Dünya Boks Şampiyonası, bu yıl 20 Ekim - 6 Kasım tarihlerinde Karadağ'ın Budva şehrinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Şampiyona kapsamında milli takıma seçilen Aydın'ın demir yumrukları İbrahim Alp Bakır ve Tevfik Akkaş ile Aydınlı olan Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü Yavuz Kılıç, hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kastamonu'da bulunan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam eden milli boksörler, Dünya Şampiyonası'nda başarılar elde ederek 2028 olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor. Genç Erkekler Boks Milli Takım Kafilesi'nde yer alan Tevfik Akkaş 51 kilogramda ve İbrahim Alp Bakır ise 60 kilogramda şampiyonada mücadele ederek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmak istediklerini ifade eden Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü olan Yavuz Kılıç, hedeflerinin 2028 olimpiyatları olduğunu belirterek "Hazırlıklarımızı şu an Kastamonu'da bulunan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyoruz. Amacımız kürsünün zirvesinde yer alarak, İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandırmak. Nasip olursa hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda güzel başarılar elde ederek iki milli boksörümüz ile birlikte 2028 olimpiyatlarına yürümek. Desteklerinden ötürü Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'na, Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç'e ve destek olan dua eden herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN