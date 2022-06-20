Aydınlı Elifnaz, Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Aydınlı Elifnaz, Türkiye'yi temsil edecek

20.06.2022 14:12
Aydınlı Elifnaz, Türkiye'yi temsil edecek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'ndan Türkiye Şampiyonu olarak dönerken, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'ndan Türkiye Şampiyonu olarak dönerken, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Aydın'ı gururlandırdı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 2 bin 600 sporcu katılım sağlarken, Elifnaz şampiyonada açık ara üstün bir mücadele örneği gösterdi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyona sonunda Aydınlı genç sporcu, 59 kilogramda Türkiye Şampiyonu olurken Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarılı sporcuyu tebrik ederken konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Türkiye Taekwondo Şampiyonu Elifnaz. Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 59 kilogramda sporcumuz Elifnaz Köseoğlu Türkiye Şampiyonu olarak Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Analig Masa Tenisi Grup Yarışmaları sona erdi Analig Masa Tenisi Grup Yarışmaları sona erdi
Kaynak: İHA

Türkiye, gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı Elifnaz, Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:05 15. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte oyuncu Yonca Türkman'dan geriye kalan mutlu görüntüler
14:03 Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam
14:01 Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
13:55 Şiddet gören kadın kapıyı kilitledi, dışarıda kalan eşi "Karım evde mahsur kaldı" diyerek ihbarda bulundu!
13:48 TEM otoyoluna konteyner düştü! Sürücülerin dikkati facianın önüne geçti
13:41 300 milyonluk vurgun! Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan tutuklandı
13:39 Başkan Çebi'den kritik açıklamalar! Beşiktaş'ın yeni golcüsü netleşti
12:54 Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'ten aşk tatili! Çift, Bodrum'da birbirini öpücüklere boğarken objektiflere takıldı
12:51 550 bin bakaya ve asker kaçağı için hazırlanan bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
12:25 Mezarlıktaki sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy: Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim, mezar yerim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 14:20:48. #1.13#
SON DAKİKA: Aydınlı Elifnaz, Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement