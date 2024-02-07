Aydınlı Genç Atletler Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Bursa'da düzenlenen U16 ve U14 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden genç atletler önemli başarılar elde etti.
Aydın'ın yetenekli atletleri, birbirinden zorlu branşlarda gösterdikleri performanslarla göz doldurdu. Şampiyonada, Öykü Ceylin Tekdal 60 metre engelli branşında mücadele ederek Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. Sude Naz Bayar ise 200 metre branşında sergilediği performansla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Sedef Naz Akıllı, 300 metre branşında Türkiye dördüncüsü olurken, bu kategorideki zorlu rekabetin içinde önemli bir yer edindi. Rümeysa Elif Ayhan 60 metre engelli branşında mücadele ederek Türkiye beşincisi oldu. Doruk Şenemre, üç adım atlama branşında Türkiye beşincisi olarak önemli bir derece elde etti. Zeynep Esila Deniz üç adım atlama branşında Türkiye beşincisi oldu. Ceren Okuroğlu 200 metre branşında Türkiye beşinciliğine adını yazdırdı. Duru Özdeş, 60 metre engelli branşında mücadele ederek Türkiye altıncısı olurken, performansıyla da dikkat çekti. Eymen Efe Talmaç ise uzun atlama branşında Türkiye altıncısı olarak şampiyonayı tamamladı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, elde edilen başarıların ardından sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek Aydın'ı en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı duyduğu gururu ifade etti. Bu genç yeteneklerin, gelecekte Türk atletizmine önemli katkılarda bulunacağına olan inancını dile getirerek sporculara başarılarının devamını diledi. - AYDIN
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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