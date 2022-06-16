Aydınlı genç sporculardan 3 madalya - Son Dakika
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Aydınlı genç sporculardan 3 madalya

16.06.2022 12:34
Aydınlı genç sporculardan 3 madalya

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi'ne bağlı sporcular atletizm yarışmalarından 3 madalya ile döndü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi'ne bağlı sporcular atletizm yarışmalarından 3 madalya ile döndü.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da gerçekleştirilen Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışmaları sona erdi. Yaklaşık bin 100 atletin yer aldığı şampiyonada iki gün süren yarışların ardından şampiyonlar belli oldu. Kıyasıya çekişmenin yaşandığı organizasyonda geleceğin yıldız adayları mücadele etti. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) sporcuları da şampiyonadan başarılarla döndü.

Sporcuların birincilik için mücadele ettiği şampiyonaya katılan Aydınlı sporculardan 14 yaşındaki Koray Uygun, 100 metre engellide 13,61'lik derecesi ile TOHM barajını geçerek Türkiye Birincisi, 13 yaşındaki Öykü Ceylin Tekdal, 100 metre engellide 15,00 derecesi ile Türkiye ikincisi, 300 metre engellide ter döken 13 yaşındaki Sedef Naz Akıllı ise 49,84'lük derecesi ile Türkiye ikincisi oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, genç sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Aydınlı genç sporculardan 3 madalya
Aydınlı genç sporculardan 3 madalya
Aydınlı genç sporculardan 3 madalya
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Kaynak: İHA

Atletizm, Türkiye, gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı genç sporculardan 3 madalya - Son Dakika

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