Aydınlı sporcu Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü - Son Dakika

Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Genç A (Erkek-Kız) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcu Azra Şenkal altın madalya kazandı.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları A Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular aldıkları dereceler ile gururlandırdı. Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun ter döktüğü müsabakalarda kız sol kol bilek güreşinde altın madalya Aydın'ın oldu. Katılım ve ilginin yoğun olduğu yarışlara mücadele eden 46 farklı ilden gelen yaklaşık 500 sporcu yarıştı. Kız ve erkeklerin yarıştığı müsabakalarda dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya bir mücadele gösterdi.

45 kiloda Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Azra Şenkal sol kolda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, sağ kolda Türkiye ikincisi oldu. 70 kiloda Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nazar Karabacak sol kolda altıncı, sağ kolda Türkiye üçüncüsü, 55 kiloda Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Umut Deveci sol kolda Türkiye beşincisi, 75 kiloda İncirliova Spor Lisesi öğrencisi Orhan Demir ise sol kolda Türkiye beşincisi oldu. - AYDIN