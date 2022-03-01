Aydınlı sporcu Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Aydınlı sporcu Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü

01.03.2022 12:30
Aydınlı sporcu Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü

Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Genç A (Erkek-Kız) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcu Azra Şenkal altın madalya kazandı.

Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Genç A (Erkek-Kız) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcu Azra Şenkal altın madalya kazandı.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları A Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular aldıkları dereceler ile gururlandırdı. Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun ter döktüğü müsabakalarda kız sol kol bilek güreşinde altın madalya Aydın'ın oldu. Katılım ve ilginin yoğun olduğu yarışlara mücadele eden 46 farklı ilden gelen yaklaşık 500 sporcu yarıştı. Kız ve erkeklerin yarıştığı müsabakalarda dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya bir mücadele gösterdi.

45 kiloda Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Azra Şenkal sol kolda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, sağ kolda Türkiye ikincisi oldu. 70 kiloda Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nazar Karabacak sol kolda altıncı, sağ kolda Türkiye üçüncüsü, 55 kiloda Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Umut Deveci sol kolda Türkiye beşincisi, 75 kiloda İncirliova Spor Lisesi öğrencisi Orhan Demir ise sol kolda Türkiye beşincisi oldu. - AYDIN

Aydınlı sporcu Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü

YORUMLAR
500
Çilek sektörü Aydın'da masaya yatırılacak Çilek sektörü Aydın'da masaya yatırılacak ASKON Başkanı Aydın, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması ASKON Başkanı Aydın, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Altın Madalya, Türkiye, Aydın, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydınlı sporcu Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar ok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:48 Çapraz sorguda itiraf ettiler! Otomobilini gasp etmek istedikleri arkadaşlarını öldürüp gömmüşler
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
11:36 Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli!
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:37:27. #1.11#
SON DAKİKA: Aydınlı sporcu Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement