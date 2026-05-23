Aydınlı Sporcular Masa Tenisi Şampiyonu

Konya'da düzenlenen özel sporcular masa tenisi müsabakalarında ter döken Aydınlı sporcular şampiyonluklarla turnuvayı tamamlandı.

Okul Sporları Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Birinciliği müsabakaları Konya'nın Selçuklu ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvada mücadele eden Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencisi Şükrü Mert Çelik, Genç Erkekler Kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğrencisi Ece Volkan ise Genç Kızlar Kategorisinde sergilediği başarılı performansla Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Özel sporcularımızın azmi, disiplini ve mücadele ruhu, Aydın'ı bir kez daha gururlandırırken; elde edilen bu önemli başarılar ilimiz adına büyük sevinç yaşattı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN