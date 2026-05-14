Aydınlı Sporcular Muaythai'de Parladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydınlı Sporcular Muaythai'de Parladı

Aydınlı Sporcular Muaythai\'de Parladı
14.05.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta yapılan Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular önemli başarılar elde etti.

Uşak'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular elde ettikleri başarılar ile gururlandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı okul sporları faaliyet programı kapsamında 08-12 Mayıs 2026 tarihleri arasında Uşak ilinin ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda, Aydınlı gençler başarılarıyla göz doldurdu.

Şampiyonanın en dikkat çeken performanslarından birine imza atan Aydınlı sporcu Baran Halat, 63,5 kg kategorisinde rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Kadınlar kategorisinde de 45 kg'da mücadele eden Rabia Sarı, zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye 2.'liğini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada üçüncülük kürsüsünü de boş bırakmayan Aydın kafilesinde; Kuzey Taha Pekaydın 57 kg'da, Duru Demir ise 60 kg'da Türkiye 3.'sü olmayı başararak bronz madalya kazandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı Sporcular Muaythai'de Parladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:39:59. #7.12#
SON DAKİKA: Aydınlı Sporcular Muaythai'de Parladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.