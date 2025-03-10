Aydınlı Sporcular Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aydınlı Sporcular Türkiye Şampiyonu Oldu

Aydınlı Sporcular Türkiye Şampiyonu Oldu

İstanbul'da düzenlenen şampiyonada Koray Uygun Heptatlon'da Türkiye 1.si, Tuana Akgün Pentatlon'da 2.si oldu.

10.03.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen en yetenekli sporcuların kıyasıya yarıştığı organizasyonda, Aydın' temsil eden sporcular performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

Aydınlı genç yeteneklerden Koray Uygun, Heptatlon branşında Türkiye şampiyonu olarak zirveye adını yazdırdı. Heptatlon disiplininde 60 metre engelli, 60 metre düz koşu, gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama, sırıkla atlama ve 1000 metre koşusu gibi zorlu etapları başarıyla tamamlayan Koray, gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye 1.si olmayı başardı.

Bunun yanı sıra Aydın'ı başarıyla temsil eden bir diğer sporcu Tuana Akgün, Pentatlon branşında Türkiye 2.si olarak büyük bir başarıya imza attı. 60 metre engelli, gülle atma, yüksek atlama ve 800 metre koşusu gibi farklı disiplinlerde mücadele eden Tuana, üstün performansıyla podyumda yer alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımız Koray Uygun ve Tuana Akgün'ü yürekten tebrik ediyoruz. Çalışmalarının karşılığını Türkiye çapında aldıkları bu büyük başarı, disiplinli antrenmanlarının ve azimli mücadelenin en büyük göstergesidir. Antrenörlerimizi, sporcularımızı ve onların ailelerini de bu süreçte gösterdikleri özverili destekleri için kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı Sporcular Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam

15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
23:27 Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
22:30 Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
22:26 Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
22:25 Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:07 AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
21:49 Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
21:28 Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 16:04:56. #7.13#
SON DAKİKA: Aydınlı Sporcular Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.