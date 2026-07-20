Aydınlı Sporculardan Büyük Başarı

Konya'da düzenlenen SOBE Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen TÖSFED Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Atletizm Yarışmaları'nda Aydınlı özel sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

SOBE Spor Oyunları kapsamında düzenlenen TÖSFED Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Atletizm Yarışmaları Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarışmalarda Aydın'ı temsil eden özel sporcular ise elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Şampiyonada mücadele eden 2007 doğumlu otizmli sporcu Yusuf Yavaş, katıldığı iki branşta da kişisel en iyi derecelerini elde etti. Yavaş, 1500 metre yarışında gümüş madalyanın sahibi olurken, 3000 metre yarışında ise altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Aydınlı sporculardan Kuzey Yılmaz da 100 metre yarışında Türkiye ikinciliğini elde ederken, Kıvanç Narman ise 200 metre yarışında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimizi temsil eden özel sporcularımız önemli dereceler elde ederek Aydın sporuna büyük gurur yaşattı. Başarılı sporcularımızdan Yusuf Yavaş'ın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi, Kıvanç Narman'ın ise aynı bölümde 3. sınıf öğrencisi olması elde edilen başarıları daha da anlamlı kıldı. Sporcumuz Yusuf Yavaş'ın antrenörlüğünü Sinan Korkmaz üstlenirken; Kıvanç Narman ve Kuzey Yılmaz'ın antrenörlüğünü Süleyman Burdurlu yaptı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN