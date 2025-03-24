Aydınspor'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika
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Aydınspor'dan Önemli Galibiyet

Aydınspor\'dan Önemli Galibiyet

Ali Türkel, Yıldızspor galibiyeti sonrası hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.

24.03.2025 12:17
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Aydınspor Teknik Direktörü Ali Türkel, Yıldızspor galibiyetinin ardından yaptığı değerlendirmede "Hem puan, hem de ikili averaj itibariyle avantajlı konumdayız" dedi.

Aydın Süper Amatör Lig'in 19'uncu haftasında Aydın Yıldızspor ile deplasmanda karşılaşan Aydınspor, karşılıklı gollerin ardından son dakikalarda bulduğu golle maçı 3-2 kazanmayı başardı. Alınan galibiyetin ardından puanını 40'a yükselten Aydınspor, zirvedeki yerini korurken maçın ardından açıklamalarda bulunan Aydınspor Teknik Direktörü Ali Türkel değerlendirmelerde bulundu.

Ligde şampiyonluk hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını ifade eden Türkel, "Ligin en genç ve sürekli birlikte oynayan ekiplerinden biriyle oynadık. Kağıt üzerinde ne kadar favori görünsek de bu maçın zor olacağını biliyorduk. Hafta içinde çalışmalarımızı her zamanki gibi sıkı bir şekilde gerçekleştirdik. Maçın ilk yarısında topa sahip olmak isteyen rakibimiz, aynı zamanda hızlı ataklarla bize tehlike oluşturmaya çalıştı. Bulduğumuz birkaç pozisyonu değerlendirebilseydik devreye önde girebilirdik ancak olmadı. İkinci yarının hemen başında bulduğumuz gol ile silkelendik. Sonrasında ikinci gol oyuncularımızı rahatlatsa da genç ve dinamik bir rakiple oynadığımızı bir anlık unuttular. 2-0'dan sonra bulduğumuz 2 net gol pozisyonunu değerlendirebilseydik maçı koparabilirdik. Goller gelmeyince rakibimiz birbirine benzer iki gol ile bir anda beraberliği yakaladı. Son 10 dakikada sıkıntılı bir sürece girdik. Ama oyuncularımız sahada tecrübelerini ortaya koyarak uzatmanın hemen başında galibiyet golünü bulmayı başardı. Bu galibiyetten ötürü oyuncularımı yürekten kutluyorum. Artık son haftalara girdiğimiz ligde şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaştık. Şampiyonluklar kolay gelmiyor. Tüm şehir gibi hepimiz heyecanlıyız, ancak sakin olmalıyız. Hem puan, hem de ikili averaj itibariyle avantajlı konumdayız. Son 3 maça ayağımız yere sağlam basarak, aynı ciddiyet ve özveri ile hazırlanacağız. Allah izniyle hedefimiz olan Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseleceğiz. Bizleri destekleyen, kalpleri bizimle olan tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydınspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınspor'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika

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