Aydınspor Taraftarları Ceza Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Aydınspor Taraftarları Ceza Kararına Tepki Gösterdi

Aydınspor Taraftarları Ceza Kararına Tepki Gösterdi

Aydınspor, Samet Ünver'e verilen 3 maç cezanın haksız olduğunu belirtti ve tahrik iddialarını dile getirdi.

04.01.2025 11:39
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Aydınspor Taraftarlar Derneği, Kardeşköyspor maçında attığı golden sonra kırmızı kart gören Samet Ünver'e 3 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Kardeşköyspor ve Aydınspor maçında Samet Ünver'in, attığı golün ardından kırmızı kart yemesi ve daha sonra Aydın Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmesine ilişkin Aydınspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Verilen kararın tek taraflı olduğuna dikkat çeken Aydınspor taraftarları, karşı takımın da tahrik etmeye yönelik hareketleri olduğunu hatırlattı. Konu ile ilgili Aydınspor Taraftarlar Derneği'nden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığımız Kardeşköyspor maçında attığımız golden sonra kırmızı kart gören futbolcumuz Samet Ünver'e, Aydın Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 maç ceza verildiğini öğrendik. Maçı izleyen taraftarlar ve seyirciler, sahadaki oyuncular ve hakem triosu, Samet başta olmak üzere futbolcularımıza yönelik rakip yedek kulübesinde bulunan teknik sorumlu tarafından ne kadar tahrik edildiğini gördü. Ancak bu duruma maç boyunca hakem triosu tarafından göz yumulurken, takımımız oyuncularından Samet'in attığımız golden sonra oyundan direk kırmızı kart ile atılması ve üstüne üç maç ceza verilmesi Aydın futbolu açısından tam olarak trajedidir. Biz, yıllardır üstümüze oynanan oyunlardan adımız gibi emindik. Ancak yine liderliğe yükseldiğimiz ilk haftadan itibaren üstümüze oynanmaya başladığını görmek ne kadar haklı olduğumuzu tekrar bize hatırlatmıştır. Bu sezon kesinlikle geçtiğimiz sezonlar gibi olmayacak. Sahada yenilecek en ufak hakkımızı arayacağımızdan Aydın futbolunun tüm paydaşlarının şüphesi olmasın. Kimin nerede, ne zaman ve neler konuştuğunu görüyor ve biliyoruz. Aydınspor camiası ve taraftarlarımızdan ligin geri kalanı için tek isteğimiz var, lütfen maçlara gelmeye devam edin. Omuz omuza verelim, takımımızla beraber şehrimizi savunalım ve şehrimiz için hep birlikte atak yapalım" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydınspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınspor Taraftarları Ceza Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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