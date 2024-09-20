Aydınspor, Yeni Sezon İçin Ali Türkel\'i Teknik Direktör Olarak Atadı

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Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig hedefleyen Aydınspor, yeni sezon için antrenörlük görevine tecrübeli isim Ali Türkel'i getirdi. İlk açıklamasını yapan Türker siyah beyazlı camiaya şampiyonluk sözü verdi.

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Aydınspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktörlük görevine deneyimli isim Ali Türkel'i getirdi. Geçtiğimiz sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran Türkel, bu sezon Aydınspor'un başında yer alacak. Yapılan anlaşma ile birlikte Aydınspor'un şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılmış oldu. Antrenör Ali Türkel'in hedefleri olan bir isim olduğunu vurgulayan Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer, "Ali hocamıza güveniyoruz. Hedefleri olan bir isim. O yüzden kendisiyle anlaştık. Hedefimiz belli. Bu takımı şampiyon yapacak kadroyu kuruyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Göreve gelmesiyle birlikte açıklamalarda bulunan Ali Türkel, Aydınspor'un her zaman şampiyonluk hedefi olan bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Bu büyük camiada görev almak benim için gurur verici. Yıllardır Aydınspor'un üst liglere çıkmasını isteyenlerden biriydim. Bu sene de bu hasrete son vermek için elimizden geleni yapacağız. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele edecek bir oyuncu grubuyla hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

Türkel ayrıca Pazartesi günü top başı yapacaklarını belirterek, "Karakterli ve mücadeleci bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Taraftarlarımız, bu sene sahada 90 dakika boyunca savaşan ve onları gururlandıracak bir takım görecek" dedi.

Türkel, Süper Amatör Lig'de zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini ifade ederek, "Ligde 3-4 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Ayrıca, 2 takım düşecek ve 1 takım direkt olarak yükselecek, bir takım da play-off oynayacak. Bu sebeple oldukça çekişmeli bir lig maratonu olacak" diye ekledi. Yönetim ve Başkan Erhan Özlüer'e bu görevi verdikleri için teşekkür eden Türkel, sezon boyunca şampiyonluk hedefi doğrultusunda en iyi performansı sergileyeceklerini belirtti.

Teknik kadro şekillendi

Aydınspor'un yeni teknik heyeti de şekillenmeye başladı. Antrenör Ali Türkel'in yanı sıra, kaleci antrenörü olarak Özcan Çatalcam ve kondisyoner olarak Muhammet Sefer teknik kadroda görev yapacak. Aydınspor, uzun süredir beklenen başarıyı yakalamak adına teknik ekibini titizlikle oluşturdu.

İki kez şampiyonluk yaşadı

38 yaşındaki antrenör Ali Türkel, antrenörlük kariyerinde İncirliova Belediyespor, Muğlaspor, Antalya Kemerspor, Sökespor, Manavgat Belediyespor, Mardin 1969, Kuşadasıspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor gibi takımlarda görev yaptı. Ayrıca, Gürkan Ferhatoğlu'nun Muğlaspor ve Kuşadasıspor'u 3. Lig'e çıkardığı dönemde yardımcı antrenör olarak önemli katkılarda bulunmuştu. - AYDIN