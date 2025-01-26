Ayhancan Güven Daytona 24 Saat'te 2. oldu

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Wright Motor Sporları takımı, GTD sınıfında katıldığı IMSA Spor Otomobiller Şampiyonası'nın ilk ayağı Daytona 24 Saat Yarışı'nda 2. oldu.
Ayhancan'ın yanı sıra Adam Adelson, Elliott Skeer ve Tom Sargent'ın pilot koltuğunda oturduğu takım, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach'te düzenlenen mücadelede piste çıktı.
Son bölümde Ayhancan'ın finişe götürme görevini üstlendiği Wright Motor Sporları'nın 120 numaralı otomobili, Daytona Uluslararası Pisti'ndeki zorlu yarışı, AWA takımının 13 numaralı aracının arkasında 2. sırada bitirdi.
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