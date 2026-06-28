Ayhancan Güven Spa 24 Saat'te 4. oldu - Son Dakika
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Ayhancan Güven Spa 24 Saat'te 4. oldu

28.06.2026 18:11
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Schumacher CLRT takımı, Spa 24 Saat Yarışı'nda 16. cepten 4. sıraya yükseldi.

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumacher CLRT takımı, 2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 3. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'nda 4'üncülüğü elde etti.

Belçika'nın Stavelot kasabasındaki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen zorlu mücadele sona erdi.

Ayhancan'ın yanı sıra Avustralyalı Matt Campbell ve Fransız Frederic Makowiecki'nin pilot koltuğunda oturduğu takım, 16. cepten başladıkları yarışta damalı bayrağı 4. sırada gördü.

Kaynak: AA

Schumacher, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayhancan Güven Spa 24 Saat'te 4. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayhancan Güven Spa 24 Saat'te 4. oldu - Son Dakika
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