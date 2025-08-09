Kahramanmaraş İstiklalspor formasıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan ve 29 golle 3. Lig gol kralı olan Aykut Çift, Kütahyaspor'a transfer oldu.

1993 Trabzon doğumlu olan tecrübeli forvet, kariyerinde Samsunspor, Gümüşhanespor, Arsuz Karaağaç, Vanspor, Bafraspor, Gölcükspor, Derincespor, Çankaya FK, Diyarbekirspor, Afyonspor, Kırıkkale FK, Batman Petrolspor, Kuşadasıspor, Bursa Nilüfer ve K. İstiklalspor formalarını giydi.

Aykut Çift, 2021-2022 sezonunda Batman Petrolspor ile hem şampiyonluk yaşarken hem de 26 golle gol kralı oldu. Geçtiğimiz sezon ise ilk yarıda Bursa Nilüfer formasıyla 1'i kupada olmak üzere 12, ikinci yarıda ise İstiklalspor formasıyla 18 gol atarak toplamda 30 gole ulaştı ve ligde 29 golle yeniden gol kralı unvanını elde etti.

2020-2021 sezonunda Kırıkkale FK formasıyla da 18 gol atan Aykut, o sezon da grubunun gol kralı olmuştu. Ayrıca geçtiğimiz sezon play-off'larda attığı 6 golle, 3. Lig play-off gol kralı unvanının sahibi oldu.

Samsunspor formasıyla Süper Lig'de de görev alan Aykut Çift, 3. Lig'de çıktığı 360 maçta attığı 149 golle, ligin en iyi golcülerinden biri olarak gösteriliyor.

Daha önce birçok kez rakip olarak Kütahya'ya gelen Aykut Çift, bu kez Dumlupınar Stadyumu'nda Kütahyaspor formasıyla sahaya çıkacak. - KÜTAHYA