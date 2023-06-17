Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe teknik direktörlüğü iddialarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe teknik direktörlüğü iddialarına yanıt

17.06.2023 17:47

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamaları sonrası sosyal medyada Aykut Kocaman'ın adı geçmişti. Ancak Kocaman, TRT Spor'a yaptığı açıklamada gelişmelerden haberi olmadığını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Mali Genel Kurul Toplantısı'nda teknik direktör için konuştu. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'dan da bir açıklama geldi.

"HABERİM YOK"

Sosyal medyadaki iddialar üzerine TRT Spor'a konuşan Aykut Kocaman, "Gelişmelerden haberim yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Başkan Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" demişti.

YORUMLAR
500

Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe teknik direktörlüğü iddialarına yanıt - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor
18:36 Sergen Yalçın: Fenerbahçe'den teklif almadım
18:32 Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor
18:32 Bir açıklamada ondan! Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt
17:47 Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe teknik direktörlüğü iddialarına yanıt
17:43 Yeni hoca kim olacak? İsmail Kartal'ın ardından bir açıklama da Aykut Kocaman'dan geldi
17:21 Ankara'da böcek ilacından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
17:19 Ankara'da böcek ilacından zehirlenerek ölen anne ve kızı hastaneye başvurmuş
17:03 İsmail Kartal: Benimle Temasa Geçilmedi
16:59 Ali Koç'un Türk hoca açıklamasının ardından İlk yorum İsmail Kartal'dan: Önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2023 18:49:54. #1.11#
SON DAKİKA: Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe teknik direktörlüğü iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement