Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe teknik direktörlüğü iddialarına yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç , kulübün Mali Genel Kurul Toplantısı'nda teknik direktör için konuştu. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman 'dan da bir açıklama geldi.

NE OLMUŞTU?

Başkan Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" demişti.