Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye Birlik Çağrısı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpte son zamanlarda ciddi bir kutuplaşma olduğunu belirterek camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Kocaman, Chobani Stadı'nın yanındaki eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin vaatlerine vurgu yapan Aykut Kocaman, "Bu seçimin Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umarım güzel bir seçim olur. Esas olan, üst kimlik Fenerbahçe. Son zamanlarda çok ciddi kutuplaşma oldu. Ancak şurası bittiği andan itibaren herkes aynı renkler için mücadele etmeye devam ediyor. Bunu unutmazsak en doğru seçim davranışı olur." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesi halinde teknik direktörlüğe getirileceğine ilişkin iddialarla ilgili de konuşan Kocaman, şu görüşleri paylaştı:

"Bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler kulüplerde en önemli organlardır. Biz genelde oyuncular ve teknik direktörler üzerinden yapıyoruz yorumları, başarı ve başarısızlıkları. Yönetimlerin aldığı kararlar, teknik adamlar ve oyuncuların önlerini açıyor, verimliliklerini artırıyor. Her transfer döneminde yeni oyunculardan bahsediliyor. Her sene yeni oyuncular geliyor. Verimsizlik ortamı olduğu sürece, o yeni oyuncular yaklaşık 3-4 ay sonra 'çöp' haline geliyor. Bu verimsizlik ortamını ortadan kaldırmak lazım. Futbolu yönetenlerin verimliliği artıramama problemi oldu. Umarım bu seçim, verimliliği artırmak için Fenerbahçe'de elverişli bir seçim olur. İki başkan adayının da Fenerbahçe için doğru şeyler yapmak için çaba göstereceğine inanıyorum. Bu seçimlerin birbirinden ayrıştırmaya doğru değil, birbiriyle rekabet içinde yarışarak birbirine doğru yakınlaştırmaya aracı olması, kendi mesleğimdeki en büyük dileklerimden bir tanesi. Son 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmamama rağmen, hiç kimse ile temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline geldim. Bundan son derece şikayetçiyim. Ne yapıma ne de düşünce yapıma uygun. Sonunda hizmet yarışına dönmesini istediğim bir seçim haline gelir umarım."