Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur\'dan Galatasaray\'a mesaj

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

ERDEN TİMUR'DAN GALATASARAY'A MESAJ

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Kükner, Erden Timur'un kendisine yolladığı mesajı, camiaya seslendirdi.

Erden Timur'un mesajını üyelere ve sarı-kırmızılı taraftarlara aktaran Reşit Ömer Kükner, "Kenetlenmek ve birlik olmak, zor zamanlarda anlam bulan kavramlardır. Camia olarak hepimize düşen, şu dönemde fikir ayrılıklarını kenara bırakıp bir şekilde bile eksilmeden takımımızın etrafında tek vücut olmaktır.'' sözlerini sarf etti. Erden Timur'un cezaevinden yolladığı bu mesaj sarı-kırmızılı divan üyeleri arasında duygusal anlara neden oldu.