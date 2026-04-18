Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur\'dan Galatasaray\'a mesaj

18.04.2026 17:21
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, aracılığı ile sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi. Birliktelik çağrısı yapan Erden Timur, ''Camia olarak hepimize düşen, şu dönemde fikir ayrılıklarını kenara bırakıp bir şekilde bile eksilmeden takımımızın etrafında tek vücut olmaktır'' dedi.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı. 

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Kükner, Erden Timur'un kendisine yolladığı mesajı, camiaya seslendirdi. 

Erden Timur'un mesajını üyelere ve sarı-kırmızılı taraftarlara aktaran Reşit Ömer Kükner, "Kenetlenmek ve birlik olmak, zor zamanlarda anlam bulan kavramlardır. Camia olarak hepimize düşen, şu dönemde fikir ayrılıklarını kenara bırakıp bir şekilde bile eksilmeden takımımızın etrafında tek vücut olmaktır.'' sözlerini sarf etti. Erden Timur'un cezaevinden yolladığı bu mesaj sarı-kırmızılı divan üyeleri arasında duygusal anlara neden oldu. 

Erden Timur, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

