Pep Guardiola'nın bir yıldızını daha ikna ettiler! Laporte, Al Nassr'a transfer oluyor! - Son Dakika
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Pep Guardiola'nın bir yıldızını daha ikna ettiler! Laporte, Al Nassr'a transfer oluyor!

Son Güncelleme: 16.08.2023 17:17

Manchester City forması giyen Aymeric Laporte, Suudi Arabistan ekibi AL Nassr'a transfer olmak üzere. Manchester City, Laporte için yapılan teklifi kabul etti.

Suudiler transfer piyasasına damga vurmaya devam ediyor. Manchester City forması giyen Aymeric Laporte, AL Nassr'a imza atmaya çok yakın.

LAPORTE GİTMEYE SICAK BAKIYOR

The Athletic'in haberine göre; Manchester City, Al Nassr'ın Laporte için yaptığı teklifi kabul etti. İspanyol savunmacı da Suudi Arabistan ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

29 yaşındaki futbolcunun Manchester City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibiyle 180 maça çıkan Laporte, 12 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Deneyimli savunmacı 20 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

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